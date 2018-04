O Caldas já só tem 400 bilhetes de sócio para o jogo com o Desportivo das Aves, da Taça de Portugal em futebol, em 18 de abril, no Campo da Mata, cuja lotação é de cerca de 6.000 espetadores.

De acordo com fonte do clube, da Série D do Campeonato de Portugal, a pouco menos de duas semanas do jogo da segunda mão das meias-finais da Taça “estão por levantar 400 bilhetes de sócio”, que “estarão disponíveis para sócios antigos até ao dia 10”.

Com a chegada inédita às meias-finais da Taça, o clube registou a inscrição de “250 novos sócios” e anunciou já na sua página da internet que não garantirá bilhetes a novos sócios “devido à lotação do estádio”.

“Os bilhetes para não sócios encontram-se esgotados” e dos 1.400 bilhetes de sócio “mil já foram vendidos”, explicou o mesmo responsável à Lusa.

O jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal entre o Caldas e o Aves vai realizar-se no Campo da Mata, onde o clube está a realizar obras para cumprir as condições impostas pela Federação Portuguesa de Futebol para o jogo considerado de alto risco.

O investimento de 35 mil euros está a ser aplicado na preparação do relvado, o que implica que até à partida com o Aves, o clube da casa realize os treinos e os jogos do campeonato no Campo Municipal da Quinta da Boneca, cedido pela autarquia.

As beneficiações no estádio incluem ainda a melhoria dos acessos ao Campo da Mata, o reforço da iluminação e a marcação de lugares nas bancadas, onde, cerca de mil lugares ficarão destinados aos adeptos do Desportivo das Aves.

A formação de Vila das Aves triunfou na primeira mão por 1-0.