O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, iniciou hoje a defesa do título em Roland Garros com uma vitória na primeira ronda diante do 'wild card' francês Pierre-Hugues Herbert.

O três vezes campeão na terra batida parisiense (2016, 2021 e 2023) impôs-se ao 142.º jogador mundial com os parciais de 6-4, 7-6 (7-3) e 6-4, num encontro que durou duas horas e 31 minutos. Djokovic, de 37 anos, vai defrontar na segunda ronda do segundo Grand Slam da temporada o espanhol Roberto Carballes Baena (63.º), que hoje derrotou o francês Constant Lestienne (91.º), por 6-3, 7-5, 4-6 e 6-2.