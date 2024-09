Com chegada marcada para as 16h10, os dois atletas foram recebidos por alguns fãs no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde era bem visível a felicidade de ambos.

Recorde-se que Miguel Monteiro foi medalha de ouro no lançamento do peso F40 nos Jogos Paralímpicos Paris2024, depois de que ter sido bronze nos Jogos Tóquio2020.

Liderou durante quase todo o concurso, no qual o mongol Battulga Tsegmid (11,09) ficou com a prata e o iraquiano Garrah Tnaiash (11,03) com o bronze.

O atleta português, que começou o concurso com um lançamento nulo, 'agarrou' o ouro no terceiro ensaio, com 11,21, após ter marcado 11,02 no segundo.

O português, recordista mundial (11,60), marcou 11,00 no terceiro lançamento, 11,17 no quarto e fez um nulo no último.

A medalha de Miguel Monteiro é a 95.ª de Portugal em 11 participações em Jogos Paralímpicos, a 26.ª de ouro.

Já Margarida Lapa, conquistou o 4.º lugar na prova de 10 metros Carabina SH2 R5 de tiro.

A prestação de Margarida garantiu o quinto diploma para Portugal nestes Jogos, após as prestações de Beatriz Monteiro no badminton e de André Ramos no boccia (terminaram ambos em 5.º), a de Telmo Pinão no ciclismo de pista (7.º na perseguição dos 3000 metros) e de Marco Meneses na natação (5.º nos 400 metros livres).