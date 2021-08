Os ‘leões’, que mantêm como treinador Rúben Amorim, o grande responsável por levar a equipa ao título de campeã depois de 19 anos de 'jejum', entram em campo a partir das 20:15, no que será também o regresso dos adeptos em todos os estádios.

Na Supertaça, que abriu no último sábado a época, com a vitória do Sporting diante do Sporting de Braga (2-1), o Estádio Municipal de Aveiro teve parcialmente público, e no campeonato será também possível em todos os campos, até 33% da capacidade dos estádios.

A pandemia da covid-19 afastou o público dos estádios ainda na época de 2019/20, interrompida em março de 2020, face às restrições impostas por questões sanitárias, e, tirando casos pontuais de autorização, o público regressa à Liga 17 meses depois.

Um contexto alargado a todas as equipas, comparativamente aos nove ensaios realizados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) em 2020/21 - seis jogos da I Liga e três da II Liga - com cinco a 10% de assistência total.

No jogo no Estádio José Alvalade, diante de um Vizela que terá apenas a sua segunda presença na principal competição, após a participação em 1984/85, o Sporting não deverá contar com os laterais Nuno Mendes e Pedro Porro, lesionados.

Nesta jornada inaugural, o Benfica entra em campo no sábado, dia em que visita ao Moreirense (18:00), três dias depois de ter entrado a vencer na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao vencer fora o Spartak Moscovo (2-0).

À mesma hora, mas no domingo, o vice-campeão FC Porto inicia a época 2021/22 com a receção ao Belenenses SAD.