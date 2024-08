No Estádio Náutico Vaires-Sur-Marne, a cerca de 40 quilómetros de Paris, o duo luso vai disputar a primeira série das eliminatórias às 11:30 locais (10:30 em Lisboa), com os dois primeiros a apurarem-se diretamente para as meias-finais de sexta-feira.

Caso não garantam o apuramento direto para as ‘meias’, João Ribeiro e Messias Baptista ainda podem disputar os quartos de final, a partir das 14:30.

Em Marselha, Carolina João e Diogo Costa têm quatro regatas para segurarem um lugar entre os 10 primeiros da classe 470 e, assim, marcarem presença na ‘medal race’ de quarta-feira, estando neste momento na sétima posição.

Na 14.ª posição em kite, Mafalda Pires de Lima vai ter cinco regatas hoje em busca de se aproximar do top 10, que garante um lugar nas meias-finais.

Depois da excelente corrida nas eliminatórias, Fatoumata Diallo vai disputar as meias-finais dos 400 metros barreiras, às 20:17, e é a única portuguesa na sessão da tarde do atletismo no Stade de France.

De manhã, às 10:19, Salomé Afonso corre a primeira ronda dos 1.500 metros, já depois de Leandro Ramos ter começado a qualificação do lançamento do dardo, num dia em que Agate de Sousa também tenta a qualificação para a final do salto em comprimento.

Depois de ter falhado o acesso direto às meias-finais dos 400 metros, Cátia Azevedo disputa as repescagens da distância.