Muito bem apoiado pelo seu público, o Egito já tinha feito um golo aos 25, através de Ahmed El Mohamady.

Mais cedo, e também no Cairo, o Uganda 'consentiu' um empate ante o Zimbabué, continuando no entanto a ser favorito para se manter em prova - chega aos quatro pontos, contra um do Zimbabué e zero da República Democrática do Congo, pelo que é quase certo que, mesmo que perca o último jogo, seja um dos melhores terceiros.

Okwi adiantou os ugandeses, aos 12 minutos, e Billiat empatou aos 40, não se registando mais golos até ao final da partida.

Em Alexandria, a Nigéria teve francas dificuldades ante a Guiné, mas acabou mesmo por ficar com os três pontos e o 'carimbo' da passagem à ronda seguinte. Bastou o golo do central Kenneth Omeruo, a passe do Simon, no minuto 73 de jogo.

Com o Madagascar-Burundi ainda por jogar, a Nigéria tem seis pontos, contra um de Madagascar e Guiné e zero do Burundi.

Sexta-feira joga-se também a segunda jornada do grupo C, com o Senegal-Argélia e o Quénia-Tanzânia.