Depois da eliminação nos ‘oitavos’ do país anfitrião, o Egito de Mohamed Salah, perante a África do Sul, e de Marrocos, face ao Benim, mais duas formações fortes caíram, os ganeses no desempate por penáltis e os malianos com um golo ‘tardio’.

Num jogo muito equilibrado, a Tunísia abriu o marcador aos 73 minutos por Taha Khenissi, na sequência de uma boa combinação do flanco direito, com o médio ala Wadji Kechrida a cruzar para a área ganesa, onde surgiu, desmarcado, o avançado do Esperance Tunis a desviar a bola para o fundo das redes.

O golo abalou e retirou discernimento aos jogadores ganeses, que, na ânsia de chegarem ao empate, acabaram por facilitar a tarefa à defesa tunisina, ao optarem por um jogo direto e aéreo.

Ironia das ironias, aos 90 minutos, o selecionador tunisino Alain Giresse, campeão da Europa pela França, decidiu, justamente para precaver as bolas ‘bombeadas’ para a sua área, trocar o avançado autor do golo por um central, Rami Bedoui, e este, dois minutos depois, fez o autogolo que forçou o prolongamento.