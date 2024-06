No arranque da terceira jornada da fase de grupos, os detentores do troféu e também do título mundial fecharam com pleno de triunfos, graças a mais dois tentos de Lautaro Martínez (47 e 88 minutos), que passou a somar quatro na prova.

Os argentinos acabaram com nove pontos, com cinco golos marcados e nenhum sofrido, enquanto os canadianos, que somaram quatro pontos, seguraram o segundo lugar com sofrimento, apesar de os chilenos terem jogado reduzidos a 10 desde os 27 minutos.

O Peru, Campeão em 1939 e 1975, somava 10 participações consecutivas nos ‘quartos’ e tinha caído a última vez na fase de grupos em 1996, enquanto o Chile, campeão em 2015 e 2016, não ‘tombava’ na primeira fase desde 2004, somando seis presenças seguidas no ‘top 8’.

As séries vitoriosas acabaram no sábado, sendo que, em Miami Gardens, o Peru nunca foi capaz de incomodar a Argentina, sem muitos titulares, incluindo Lionel Messi, e também sem o treinador Lionel Sclaloni no banco, por castigo.

Na primeira parte, Paredes, de livre direto, aos 26 minutos, e Lo Celso, aos 44, não aproveitaram boas ocasiões, mas, logo a abrir a segunda parte, aos 47, Lautaro, com um ‘chapéu’ a Gallese, não desperdiçou uma assistência de Di María.

Aos 72 minutos, Paredes ainda desperdiçou um penálti, atirando ao poste esquerdo, mas, aos 86, Lautaro, com a ajuda de um ‘empurrãozinho’ a Corzo, ‘bisou’, em mais um ‘chapéu’, para o seu 28.º golo com a camisola ‘albi-celeste’.

Com o jogo a acabar, aos 89 minutos, Zanelatto teve a melhor ocasião do Peru, mas o seu cabeceamento bateu no poste direito, percorreu a linha e não entrou.

Na Argentina, os benfiquistas Di María (saiu aos 77 minutos) e Otamendi foram titulares, enquanto, no Peru, Jesús Castillo, do Gil Vicente, entrou ao intervalo, tendo sido dele a alegada mão na bola que deu origem ao penálti favorável aos argentinos.

Em Orlando, na Florida, o marcador não funcionou, num jogo em que Dávila teve a primeira oportunidade, aos 21 minutos, para o Chile, que, aos 27, perdeu Gabriel Suazo – viu o segundo amarelo e deixou a equipa reduzida a 10 unidades.

Até ao intervalo, o Canadá teve mais tempo a bola e construiu a melhor ocasião, mas Jonathan David, isolado, aos 38 minutos, fez o seu ‘chapéu’ sair ao lado do poste esquerdo.

Na segunda parte, o Chile entrou com cabeceamentos de Echeverría e Lichnovsky e, mais à frente, aos 74 minutos, Alexis Sánchez também rematou com algum perigo, mas o Canadá conseguiu segurar o ‘nulo’, sendo que Buchanan quase marcou, aos 83.

O portista Stephen Eustáquio foi titular nos canadianos e esteve em campo os 90 minutos.

Nos quartos de final, a Argentina defrontará o segundo colocado do Grupo B, provavelmente Equador ou México, e o Canadá o primeiro, que deverá ser a Venezuela.