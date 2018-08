O canoísta de Ponte de Lima ganhou hoje a final de K1 1.000 nos mundiais de canoagem, em Montemor-o-Velho.

O português Fernando Pimenta sagrou-se hoje campeão do mundo em K1 1.000 metros, nos Mundiais de canoagem que decorrem até domingo em Montemor-o-Velho.

Em Mundiais, o tricampeão europeu tinha conquistado o bronze em 2015 e a prata em 2017.

Domingo, Fernando Pimenta defende o título mundial de K1 5.000, distância não olímpica.

O português Fernando Pimenta garantiu hoje que ia dar "tudo por tudo" para se sagrar pela primeira vez campeão do mundo de K1 1,000, na final dos Mundiais de canoagem marcada para as 12:21, em Montemor-o-Velho.

"A estratégia é definida com o meu treinador (Hélio Lucas). Sabemos o que valem os adversários, alguns treinaram connosco o ano todo. Agora é tempo para descansar o melhor possível, recuperar e dar tudo por tudo na final", disse, após vencer a sua semifinal, esta manhã.

Com três vagas em disputa, o tricampeão da Europa venceu a sua semifinal, em 3.32,986 minutos, impondo-se aos medalhados com prata e bronze nos Europeus, o húngaro Bálint Kopász e o alemão Max Rendschmidt, por meio segundo e 1,030, respetivamente.

"Foi uma boa semifinal. Vínhamos os três medalhados dos Europeus. Havia o francês, já com pódios nos Mundiais, o búlgaro, que tinha sido vice-campeão do mundo, e o esloveno, com medalhas em Taças do Mundo. Éramos seis/sete atletas para três lugares. Sabia que ia ser exigente, mas assim é que dá gosto. Tinha dito ao meu treinador que me tinha saído a fava com a meia-final mais puxada", contou.

Com pouco mais de duas horas de descanso para a final, Pimenta assumia que "vai ser muito duro" para todos: "Estou ciente de que posso estar na luta pelas medalhas. Há atletas que se estão a poupar um bocado, mas já os conheço bem".

Pimenta assumiu a importância de competir numa pista central, a cinco, para melhor poder controlar os adversários.

O atleta de Ponte de Lima disse ainda que dormiu sereno e acordou bem-disposto, realçando também a importância de ter por perto família e amigos, com quem deseja partilhar o sonho que persegue, depois de ter conquistado o bronze em 2015 e a prata em 2017.

"Faltam 1.000 metros para acabar a época. Penso depois nos 5.000 (defende o título domingo). Primeiro a final dos 1.000. Vou dar tudo por tudo e tentar chegar nos primeiros lugares e, se possível, ser o mais rápido a tentar concluir a prova", finalizou.