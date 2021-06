“São as embarcações possíveis e nas quais podem sentir maior facilidade de participação”, desabafou o treinador Rui Fernandes, responsável pelo olímpico K4 500 que inclui ainda João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela e que nestes Europeus perseguia o pódio neste último momento de aferição internacional antes de Toquio2020.

Na quarta-feira, por volta das 16:30, horas de Lisboa, o canoísta que vai para os seus quintos Jogos Olímpicos sentiu “fortes dores abdominais, vómitos fortes, muitas dores” e teve de ser transportado ao hospital para ser observado, acabando por ser reinternado após ter alta, face às dores que regressaram, estando, assim, inapto para estes Europeus.

Assim, João Ribeiro vai fazer K1 500 e K2 500 com Messias Baptista, substituindo Emanuel Silva nesta tripulação, enquanto David Varela competirá em K1 200.

“É uma situação que para nós é difícil, estranha. Um barco que estava a ser preparado, com os atletas motivados. Expectativas mais altas de fazer um resultado obviamente de pódio”, disse Rui Fernandes, lembrando o quarto lugar na Taça do Mundo da Hungria, há duas semanas, a somente quatro centésimos de segundo do bronze.

Rui Fernandes atesta a “fibra” de Emanuel Silva, contudo aguarda pela confirmação da TAC para perceber o tempo que o seu canoísta estará inativo, desejando-lhe as “rápidas melhoras”.

“Estávamos com boas sensações e motivação para poder lutar por medalhas. Infelizmente estas coisas acontecem. E tens de olhar para frente, tentar com a mesma motivação e esperar que com ele as coisas melhorem”, completou.

Agora, com a obrigatória reformulação da equipa, a ideia é “dar oportunidade” aos atletas que fazem parte do K4 para participar nos Europeus em embarcações “obviamente não trabalhadas”, recordando que "a cabeça também conta" e o panorama não é o idealizado.

Para já, Fernando Pimenta apurou-se diretamente para a final ao vencer a sua eliminatória em K1 1.000, o mesmo acontecendo na canoagem adaptada com Norberto Mourão a ganhar a sua prova de VL2.