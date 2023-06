Ramalho, três vezes vice-campeão do mundo e sete vezes campeão da Europa, concluiu a prova de K1 em 13.58,47 minutos, a 18,83 segundos do dinamarquês Mads Pedersen.

O sul-africano Matthew Fenn completou o pódio, com o tempo de 14.21,00, a 41,36 segundos do vencedor.

No domingo, o canoísta natural de Vila do Conde vai disputar a ‘long race’ desta mesma Taça do Mundo na Bulgária.