“Sabemos da diferença e do valor entre as duas equipas, mas temos de ser organizados, empenhados e acreditar que podemos conseguir um resultado que nos permita estar na próxima eliminatória. A missão é muito difícil, mas no futebol não há missões impossíveis”, fixou o técnico, na conferência de antevisão ao duelo, no Estádio do Rio Ave FC.

Lembrando “um trajeto a roçar o brilhante” desde a chegada de Bruno Lage ao comando técnico ‘encarnado’, em janeiro de 2019, Carlos Carvalhal recusou que os líderes isolados do campeonato desviem as atenções do embate com os vila-condenses, em virtude da deslocação ao Sporting, três dias depois, para a 17.ª jornada da I Liga.

“Benfica nervoso? Tem vindo a ganhar sempre, apresenta uma percentagem de vitórias elevadíssima nas competições internas e acredito que estará totalmente focado no jogo da Taça, porque sabe que o Rio Ave é uma equipa incómoda”, observou.

O último triunfo rioavista sobre as ‘águias’ ocorreu em dezembro de 2017, quando os nortenhos venceram após prolongamento (3-2) e alcançaram os oitavos de final da Taça de Portugal, antes de encaixarem cinco derrotas seguidas para todas as provas, incluindo a última para o campeonato (2-0), consentida há dois meses, em solo lisboeta.