O Sporting de Braga vai fazer no domingo o 11.º jogo no espaço de pouco mais de um mês (33 dias), ou seja, uma média de um jogo a cada três dias, e o técnico assegura que a equipa está moralizada.

“Nós vamos estar bem, sentimo-nos fortes e moralizados, estamos preparadíssimos, tivemos mais um dia do que habitualmente temos tido para preparar o jogo e isso é um facto importante para nós. É um bom campo em termos de dimensões, que dá para jogar, espero que o relvado permita que seja um excelente jogo”, disse o técnico, na antevisão da partida, à televisão do clube.

Os minhotos já defrontaram duas vezes os açorianos esta época, ambas em casa, tendo perdido o jogo da segunda jornada do campeonato (1-0) e vencido o dos quartos de final da Taça de Portugal (2-1), há 15 dias.

“Fizemos dois excelentes jogos contra o Santa Clara, uma equipa boa, bem orientada, com uma boa dinâmica. Independentemente dos resultados, tivemos duas prestações de grande nível, porque o Santa Clara também nos obrigou a jogar a isso”, disse.

Para o treinador dos minhotos, o jogo de domingo “terá características muito idênticas aos outros dois, entre duas equipas boas, positivas, a tentar ganhar”, mas “o histórico entre as equipas conta pouco quando o árbitro apita para começar”.

“Temos que estar preparados para o jogo, conhecer bem as dinâmicas do adversário, os seus pontos fracos, porque todas as equipas os têm, tem obviamente pontos fortes, que queremos esconder”, disse.

O treinador revelou que o médio Castro “continua a manifestar alguma dor” e não está apto para este jogo e, possivelmente, também para quinta-feira, diante da Roma, a contar para os 16 avos de final da Liga Europa.

O técnico lamentou mais uma vez a lesão grave (fratura do tornozelo direito) de David Carmo, na quarta-feira, diante do FC Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal (1-1), mas deixou uma nota positiva.

“Lamento muito pelo David, um jovem promissor. Felizmente, sendo uma lesão grave, não é tão grave como poderia ter sido porque não houve distúrbio ligamentar, que é importante para a recuperação e a parte funcional dele. Vai demorar, mas vai ter uma recuperação completa, não vai ficar com qualquer tipo de limitação e isso é um dado extremamente positivo, a cirurgia correu bem e desejamos que ele recupere o mais rapidamente possível”, disse.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 37 pontos, e Santa Clara, sétimo, com 25, defrontam-se a partir das 17:30 de domingo (hora de Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Açores, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.