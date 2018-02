Em entrevista à SIC Notícias, Carlos Severino comentou o incidente ocorrido hoje durante a Assembleia-Geral dos leões, em que foi alvo de insultos de um empurrão, acabando por ter de ser escoltado pela polícia até ao carro.

"Sou um homem com quase 65 anos, tenho alguma experiência" mas "quem diz que não tem medo está a mentir", ainda que acredite que "normalmente vencem aqueles que têm menos medo". Foi desta forma que Carlos Severino, candidato à presidência do Sporting CP em 2013, comentou o episódio ocorrido durante esta tarde à saída da Assembleia-Geral leonina, em que foi alvo de insultos e empurrões.

Admitindo que "já estava a ser ameaçado há 15 dias", Severino refere que desde que chegou à Assembleia desta tarde foi "seguido permanentemente por três elementos que, à vez", o iam "empurrando e insultando". A razão para tal, prossegue, tem a ver com o facto de ser uma pessoa que pensa pela sua própria cabeça e por ter sempre criticado o atual presidente dos leões "quando não estava de acordo".

Depois, o ataque a Bruno de Carvalho e ao seu discurso que disparou em todas as direções no início da Assembleia. "O Presidente foi discursar e acusou 'n' sportinguistas", muitos deles que "deram muito ao Sporting", diz Severino, responsabilizando o atual líder dos leões pelo incidente desta tarde. "[Bruno de Carvalho] é o causador desta situação que me aconteceu", devido ao "discurso inflamado" que fez.

Severino prosseguiu, depois, com as críticas. "Aquilo que ele fez na Assembleia-Geral de dia 3 foi puxar o foco, que estava no Benfica, para o Sporting".

"Foi um mau serviço que ele prestou ao Sporting", concluiu.