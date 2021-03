O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão ao Sporting no recurso que tinha sido apresentado no âmbito do processo que envolve o quinto cartão amarelo ao médio João Palhinha no Bessa. A notícia é avançada pelo Observador.

De acordo com a publicação, o Tribunal Arbitral do Desporto dá razão ao Sporting, considerando que Conselho de Disciplina não deve punir o jogador leonino quando o próprio árbitro da partida admitiu que mostrou o amarelo indevidamente. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de inquérito, após uma participação do Benfica, pelo recurso do Sporting a tribunais civis que permitiu a utilização de João Palhinha. Palhinha viu o quinto amarelo na visita dos 'leões' ao Boavista (vitória do Sporting por 2-0), a 26 de janeiro, tendo o provimento da providência cautelar permitido que fosse utilizado pelo treinador 'leonino' Rúben Amorim na vitória frente ao rival Benfica, por 1-0, no dérbi da 16.ª jornada da I Liga, a partir dos 61 minutos, depois de ter começado o encontro no banco de suplentes.