A atleta portuguesa Cátia Azevedo conquistou hoje a medalha de ouro nos 400 metros dos Campeonatos Ibero-americanos, que decorrem em Trujillo, no Peru, tendo Ricardo dos Santos conquistado o bronze na mesma distância.

Cátia Azevedo obteve a primeira medalha de ouro para Portugal nos presentes Ibero-americanos, ao vencer a prova em 52,26 segundos, superando nos metros finais a espanhola Laura Bueno, que ainda viria a ser terceira (53,88 segundos), ultrapassada pela brasileira Geisa Aparecida (52,57 segundos).

Pouco depois, na final masculina da mesma distância, Ricardo dos Santos não conseguiu ser tão forte no final da corrida, terminando em terceiro lugar com a marca de 46,45 segundos, sendo superado pelos favoritos, o brasileiro Lucas da Silva Carvalho (45,92) e o costa-riquenho Nery Brenes (46,27).

Portugal soma assim três medalhas (uma de ouro, duas de bronze) ao fim das duas primeiras jornadas da competição. Na jornada vespertina de um programa que já sofreu muitas alterações, competirão Tsanko Arnaudov (lançamento do peso), Susana Costa e Lecabela Quaresma (triplo-salto).

No decorrer da jornada matinal, a colombiana Sandra Arenas venceu os 10.000 metros marcha com a marca de 42.02,49 minutos, melhor marca mundial do ano e recorde ibero-americano, superando o anterior (42.39), que pertencia à portuguesa Susana Feitor desde 2001.