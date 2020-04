Diego Lugano foi a figura central deste burburinho. Lenda do São Paulo e da Seleção Uruguaia, Lugano é, atualmente, dirigente do clube paulistano e cumpre um papel bastante ativo na gestão do plantel e em negociações. Durante uma entrevista a uma rádio argentina, o ex-capitão disse que se Cavani voltar à América do Sul, pelo bom relacionamento entre os dois, o São Paulo está à frente do Boca Juniors, outrora apontado como possível destino do uruguaio.

Foi o suficiente para agitar a calmaria das poucas notícias de mercado nesta quarentena. Os jornalistas já começaram a especular, à procura de informações e a notícia de um parceiro que suportaria os custos com salários em troca da exploração da imagem do jogador apareceu. Até o treinador Fernando Diniz entrou na febre e disse que não era impossível e que o jogador era muito bem-vindo.

Fora o excesso de atenção dada a essa notícia, fruto da ausência de notícias mais importantes, o barulho interessa ao São Paulo, já que mantém expostos patrocinadores e a sua própria marca, mesmo sem jogos. Cavani, com a qualidade que tem, faria a diferença facilmente no Campeonato Brasileiro e teria espaço em todos os clubes, inclusive no Flamengo. Mas, nesse momento de incerteza financeira, pensar nisso é uma irresponsabilidade enorme de um clube que já não estava bem de caixa.