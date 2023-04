Cecchinato surpreendeu o terceiro cabeça de série e 24.º jogador mundial, que procurava aceder pela terceira vez às ‘meias’ no Clube de Ténis do Estoril, impondo-se por 7-5 e 7-6 (7-5), em duas horas e nove minutos.

Nas ‘meias’, o 96.º classificado do ranking mundial irá encontrar o vencedor do embate entre o sérvio Miomir Kecmanovic e o espanhol Bernabé Zapata Miralles, que se defrontam no segundo encontro da quinta jornada do único torneio ATP disputado em Portugal.