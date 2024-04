Celtics oferecem contrato histórico a Neemias Queta. "É o primeiro português com contrato standard na NBA"

A notícia de que os Boston Celtics ofereceram um contrato 'standard' a Neemias Queta mereceu um episódio especial do Bola ao Ar, podcast sobre NBA, por ser um marco na história do basquetebol português: o poste do Vale da Amoreira é o primeiro jogador luso a ter um contrato de efetivo na liga.

Neste episódio especial do Bola ao Ar, o João Dinis e o Ricardo Brito Reis falam sobre: Neemias Queta ser o primeiro português com um contrato “standard” na história da NBA , naquele que é um dos momentos mais altos do basquetebol nacional. "É um bom prémio para o Neemias e um sinal que os Celtics valorizam o que ele fez", diz Ricardo Brito Reis.

, naquele que é um dos momentos mais altos do basquetebol nacional. "É um bom prémio para o Neemias e um sinal que os Celtics valorizam o que ele fez", diz Ricardo Brito Reis. As perspectivas de Neemias nos playoffs que se avizinham , agora que está legível para fazer parte do grupo de 15 que vai atacar o título da NBA;

O facto de Neemias ter ajudado (com 16 pontos e 19 ressaltos) os Maine Celtics, a equipa afiliada dos Bostons Celtics, a chegar à final da G-League (liga de desenvolvimento da NBA).

