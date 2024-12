“Um recorde de 84% da potencial audiência global seguiu os Jogos Olímpicos Paris2024 […]. Isto representa cerca de cinco mil milhões de pessoas e significa que mais de metade da população mundial seguiu os inspiradores feitos dos atletas olímpicos e a magia dos Jogos Olímpicos, sublinhando o sucesso massivo dos Jogos em Paris”, afirmou.

De acordo com o COI, “as plataformas digitais atingiram um nível de atenção sem precedentes”, com um aumento de interações de 290% em relação a Tóquio2020, além de um aumento de 200% de pesquisas online sobre os Jogos Olímpicos.

“Paris2024 demonstrou o apelo global sem precedentes dos Jogos Olímpicos. […] Mais cobertura foi disponibilizada do que nunca, em particular nas plataformas digitais e nas redes sociais […] O estudo independente mostrou também que as pessoas acreditam que a missão do movimento olímpico de unir o mundo numa competição pacífica é mais importante do que nunca num mundo dividido”, afirmou o presidente do COI, Thomas Bach.

Nos estudos pedidos pelo COI, 78% dos inquiridos referiram que os Jogos Olímpicos são mais importantes do que sempre num mundo dividido e que o organismo teve sucesso em “juntar o mundo numa competição pacífica” e em “construir um mundo melhor através do desporto”.

Sete em cada 10 pessoas avaliaram Paris2024 como “um sucesso”, com a experiência dos espetadores a ser avaliado por 85% como boa ou excelente.