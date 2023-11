Os 'arsenalistas' ainda chegaram ao intervalo a perder por 1-0, depois do golo de Robin Gosens, aos 42 minutos, numa altura em que jogavam já com menos um, após a expulsão de Diakaté, aos 31, por vermelho direto, mas igualaram no arranque da segunda metade, com um tento de Álvaro Djaló, aos 51.

Com este empate, o Braga manteve o terceiro posto, com quatro pontos, a três do Nápoles, que perdeu hoje em Madrid por 4-2, pelo que as duas formações vão lutar pelo segundo posto na última jornada, em casa dos italianos, depois de a equipa ter vencido na primeira jornada em Braga por 2-1.