“Sabemos que vamos defrontar uma grande equipa. O City, tendo baixas, tem jogadores mais do que suficientes para apresentar grandes equipas. Nós vamos fazer o mesmo. Vai jogar a melhor equipa e a que nos dá mais garantias de um bom resultado”, declarou o técnico, em conferência de imprensa.

Analisando o adversário, que venceu por 5-0 no Estádio José Alvalade, na primeira mão da eliminatória, Amorim vê o conjunto liderado por Pep Guardiola como tendo “uma grande equipa” que “é sempre muito difícil”, com ou sem avançado-centro, com um trabalho de cinco anos que alia conhecimento tático à capacidade técnica.

O técnico espera que a sua equipa tenha uma melhor compreensão “dos momentos de pressão” contra os ‘citizens’, desejando ainda que possa ter mais bola para tentar discutir o jogo com os campeões ingleses.

“[O Manchester City] Joga bem de qualquer maneira. A dificuldade seria a mesma com um avançado. O que interessa é a equipa e a dinâmica que têm”, referiu.

A convocatória dos ‘miúdos’ Renato Veiga, médio, e Rodrigo Ribeiro, avançado de 16 anos, foi um dos temas fortes da conferência, com Amorim a referir-se à “gestão da carga” de jogos do plantel que lidera, mas também da vontade de apostar nos mais novos num “espaço que ajuda a crescer”.

“Os jovens vão ter o tempo que o jogo ditar. Vamos apresentar a melhor equipa. O nosso projeto passa muito pela formação, mas há que entender os momentos para meter jogadores ou não. O Dário [Essugo] não vai jogar de início”, explicou.

O médio de 16 anos foi titular na vitória de sábado com o Arouca (2-0), saindo ao intervalo, e Renato Veiga é outra opção para o ‘miolo’, onde há falta de jogadores, face à lesão de Palhinha e à suspensão de Matheus Nunes, enquanto Rodrigo Ribeiro reúne a confiança “do treinador, da academia e da direção”.

“O Rodrigo é um miúdo com muito talento, numa posição em que temos também o [Youssef] Chermiti. Precisamos de avançados e acreditamos muito nele. Queremos apressar o Rodrigo”, admitiu.

O técnico reforçou ainda ser “muito feliz” no clube, estando já a preparar a próxima época dos ‘leões’, na qual terá “uma melhor equipa” e será “um melhor treinador”, com outra capacidade tática, para “jogar ainda mais subido e ser mais dominador”.

Já o lateral Ricardo Esgaio mostrou-se pronto para jogar onde o treinador quiser e revelou a ambição de “ganhar o jogo”, mas também de “desfrutar ao máximo” da presença na ‘Champions’, mesmo com “a eliminatória praticamente fechada”.

“A equipa sabe o que vai ter de fazer amanhã [quarta-feira]. Apesar do resultado, temos as nossas ideias, as nossas bases e isso não muda, independentemente do resultado. Apesar de estarmos em desvantagem, queremos fazer um bom jogo e dar uma resposta diferente”, declarou.

Realçando que a concorrência interna “é positiva”, porque os três laterais direitos, Esgaio, Pedro Porro e Gonçalo Esteves, são “muito amigos”, o defesa notou ainda a “aposta nos jovens” que começa a ser “um pouco normal”.

Na primeira mão, no Estádio José Alvalade, o argelino Riyad Mahrez (07 minutos), o português Bernardo Silva (17 e 44), e os ingleses Phil Foden (32) e Raheem Sterling (58) construíram a goleada dos campeões ingleses.

O encontro da segunda mão está agendado para as 20:00 de quarta-feira e será arbitrado pelo turco Halil Umut Meler.