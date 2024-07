A britânica Charlotte Dujardin, de 39 anos, era apontada como vencedora de mais uma medalha de ouro em dressage em Paris. Mas isso agora é impossível.

Segundo o The Guardian, a carreira de Dujardin está arruinada depois de ter surgido um vídeo em que chicoteia um cavalo 24 vezes.

Em comunicado, a UK Sport afirmou estar “perturbada com as sérias preocupações que foram levantadas nas últimas 24 horas relativamente ao bem-estar dos cavalos e a Charlotte Dujardin". "Esperamos que todos os funcionários e atletas do desporto olímpico e paralímpico respeitem os mais elevados padrões de comportamento, ética e integridade”, é ainda referido.

Entretanto, Dujardin deixou de ser embaixadora da instituição de caridade Brooke, que afirmou ter ficado “profundamente perturbado” com o vídeo em que a cavaleira bate repetidamente no cavalo enquanto conduzia uma sessão de treino num estábulo privado.

“Todo o nosso espírito se baseia na bondade e na compaixão para com os cavalos, e ver o oposto disso da parte de alguém com um perfil tão elevado é mais do que dececionante”, afirmou a instituição. “Nunca pode haver uma justificação para maltratar animais”.

O sucedido levantou também as vozes dos ativistas para que todos os eventos equestres sejam banidos dos Jogos Olímpicos.

“A mensagem para o COI já deve ser clara: retirem os eventos equestres dos Jogos Olímpicos”, afirmou Kathy Guillermo, vice-presidente da Peta nos EUA. “Mais uma vez, uma cavaleira olímpica foi apanhada em vídeo a abusar de um cavalo para forçar o animal a comportar-se de uma forma totalmente não natural, simplesmente para sua própria glória".

Numa declaração divulgada na terça-feira, Dujardin admitiu que “não há desculpa” para o seu comportamento e diz estar “profundamente envergonhada”.

“O que aconteceu foi completamente fora do meu caráter e não reflete a forma como treino os meus cavalos ou treino os meus alunos, mas não há desculpa”, afirmou. “Estou profundamente envergonhada e devia ter dado um melhor exemplo naquele momento".

“Lamento sinceramente as minhas ações e estou devastada por ter desiludido toda a gente, incluindo a Equipa GB, os fãs e os patrocinadores", disse ainda.