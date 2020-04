“Embora não seja explicado quais foram os jogos, o que torna tudo muito subjetivo, cabe às autoridades investigarem”, assinalou.

Francisco José Carvalho destacou ainda que confia na investigação dos organismos do Estado, como o Ministério Público, e também no Conselho de Disciplina da FPF.

O Desportivo de Chaves, que foi despromovido após três épocas consecutivas no principal escalão, é o atual 12.º classificado da II Liga de futebol, com 32 pontos.

A SAD do Desportivo das Aves admitiu na terça-feira agir judicialmente contra os autores de alegados telefonemas entre membros da administração do último classificado da I Liga de futebol desta época, que circulam nas redes sociais e das quais se demarcou.

“Esta SAD lamenta e repudia veementemente o conteúdo e a veracidade de infundadas afirmações contidas na gravação. Na verdade, as mesmas são falsas, demarcando-se completamente esta SAD do seu conteúdo, reservando ainda o direito de em sede própria agir judicialmente contra os autores desta cabala, na defesa do bom nome desta instituição e em particular do seu presidente, enquanto visado naquela gravação”, lê-se num comunicado publicado no sítio oficial do emblema do concelho de Santo Tirso na Internet.