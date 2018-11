Antes, o Vitória de Guimarães foi vencer por 2-0 ao reduto do União da Madeira, do Campeonato de Portugal, enquanto o Tondela goleou o Vale Formoso, da distrital dos Açores, por 7-0, e chegou aos 'oitavos' pela segunda vez na história.

Na Covilhã, o Moreirense venceu por 3-0 frente ao Sporting local, enquanto o Rio Ave recebeu e goleou o Silves, do campeonato distrital algarvio, por 7-0, confirmando a superioridade das equipas da I Liga, todas apuradas nos confrontos com adversários de escalões inferiores.

O Leixões, da II Liga, seguiu em frente ao bater por 1-0 o Anadia, do Campeonato de Portugal, assim como o Paços de Ferreira, que bateu o Casa Pia por 3-1, com um 'bis' do brasileiro Douglas Tanque, um dos melhores marcadores da prova, com cinco golos.

Num duelo entre equipas do Campeonato de Portugal, o Montalegre venceu por 1-0 na receção ao Águeda e segue em prova como único representante da terceira divisão nacional, apurando-se pela primeira vez na história para esta fase da competição.

Na próxima ronda também já estão Benfica, Sporting, FC Porto e o detentor do troféu, o Desportivo das Aves, enquanto o Sporting de Braga procura apurar-se ainda hoje, quando receber os açorianos do Praiense, do Campeonato de Portugal.