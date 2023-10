Os gilistas, que vinham de um triunfo em casa sobre o Casa Pia, estiveram duas vezes em vantagem, com os golos de Félix Correia (19 minutos) e de Maxime Dominguez (39), mas o Chaves, que alcançou o primeiro triunfo em casa, respondeu sempre, virando o resultado com três golos de Héctor (26, 81 e 90+8), que se isolou como melhor marcador do campeonato com sete golos, e um de Sandro Cruz (58).

Com esta vitória, o Chaves salta para o 13.º lugar, com sete pontos, enquanto o Gil Vicente ocupa para já o nono lugar, com nove.