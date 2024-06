Os checos, a jogar em casa, só conseguiram abrir o marcador já na segunda parte, aos 60 minutos, pelo ponta de lança Patrick Schick, dos campeões alemães Bayer Leverkusen, mas os macedónios empataram cinco minutos volvidos, pelo médio Isnik Alimi.

A seleção checa só chegou ao triunfo já em período de compensações, aos 90+9 minutos, e através de um penálti cometido pelo central Darko Velkovski, que foi cobrado com sucesso pelo médio Antonín Barak.

Por seu lado, os turcos, também adversários da seleção das ‘quinas’ no Grupo F, perderam em Varsóvia, com a Polónia, por 2-1, com a equipa da casa a abrir o marcador aos 12 minutos, pelo avançado Karol Swiderski, após assistência de Robert Lewandowski, que viria a sair lesionado, a seis dias da estreia dos polacos no Euro2024.

A Turquia chegou ao empate já no último quarto de hora, aos 77 minutos, pelo avançado Baris Alper Yilmaz, mas a seleção polaca fixou o resultado final em cima no minuto 90, pelo médio Nicola Zalewski, com um remate fora da área, depois de passar por vários adversários.

De assinalar a titularidade de Orkun Kokçu, jogador do Benfica, que jogou os 90 minutos como médio ofensivo, atrás do ponta de lança, num esquema de ‘4x2x3x1’.

A seleção portuguesa integra o Grupo F do Euro2024, juntamente com as congéneres de República Checa, Turquia e Geórgia, estreando-se na competição frente aos checos, no dia 18, em Leipzig, na Alemanha, país anfitrião da competição.

Noutra partida de preparação para o Euro2024, a seleção dos Países Baixos recebeu e goleou a Islândia, por 4-0, com Xavi Simons, médio do Leipzig, a inaugurar o marcador aos 23 minutos, para o seu primeiro golo na seleção principal ‘laranja’.

Na segunda parte, o central Virgil van Dijk fez o 2-0, aos 49 minutos, o avançado Donyell Malen aumentou para 3-0, aos 79, e o ponta de lança Wout Weghorst fechou a contagem, aos 90+4.

Os Países Baixos vão competir na fase final inseridos no grupo D, com França, Polónia e Áustria.