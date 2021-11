No episódio desta semana do Bola ao Ar, João Dinis e Ricardo Brito Reis receberam Ricardo Maria, humorista e apresentador do "Curto Circuito" (entre outros ofícios), para averiguar o momento fantástico dos Golden State Warriors e das suas hipóteses em bater o seu próprio recorde de vitórias numa temporada regular da NBA: 73.

Pelo meio, o regresso de Boogie Cousins à competição não foi esquecido. O passado enquanto escuteiro do convidado e a vez em que ganhou um jantar com Carolina Torres também não.

