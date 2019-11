Com a fase de grupos da Liga Europa a caminhar para a última jornada, o SC Braga preparou a receção ao Wolverhampton, a equipa inglesa que é mais portuguesa (7 jogadores e um treinador) que muitas que jogam no campeonato nacional, sabendo, de antemão, que um empate garantia o apuramento para os 1/16 avos de final. Um resultado que servia, igualmente, os intentos da equipa liderada por Nuno Espírito Santo.

A abordagem ao jogo começou, com naturalidade, com essa contabilidade na cabeça de ambos, embora Sá Pinto elevasse a fasquia na antevisão, traçando uma vitória como objetivo para não ficar dependente de outras contas.

Na mente do treinador que se senta no banco do Sporting de Braga, líder do Grupo K da Liga Europa, poderiam estar igualmente outros números. Que seriam históricos, por sinal. É que os arsenalistas tinham pela frente 90 minutos para bater um recorde nacional: atingir a marca de 12 jogos nas provas europeias sem perder. Antes da partida somavam 11, se recuarmos à última derrota, a 15 de fevereiro de 2018. No ano passado, saíram fora da competição cedo de mais, mas sem derrotas (frente ao Zorya) e, nesta caminhada europeia levava, até antes do apito inicial de hoje, oito jogos, somando sete vitórias e apenas um empate.

Internamente, Ricardo Horta poderia, caso metesse a bola no fundo das redes, igualar o melhor marcador, Alan, com 11 tentos. Não foi Ricardo, foi o outro Horta, o irmão André, que logo aos 5 minutos arrancou sorrisos e abraços no banco bracarense. Rematou forte, a bola foi desviada pelo pé de Rúben Neves, ganhou altura e velocidade, e parou nas malhas longe das mãos de Rui Patrício.

Debaixo de chuva e com o terreno, aos poucos, à medida que os minutos avançavam, a mudar da cor verde para o castanho da terra, o Braga entrava triunfador.

Até que perto do primeiro quarto de hora, Jiménez surgiu de forma letal na pequena área, com culpas para Eduardo, e de cabeça igualou a partida. Um lance que nasceu, como quase todos os de perigo dos Wolves, no eixo central britânico, ora através de João Moutinho, ora Rúben Neves. No caso concreto foi Moutinho, o tal veterano que renovou depois de um golo magistral marcado no fim de semana e que mereceu honras de tweet em português, a colocar geometricamente na esquerda de onde saiu a bola para a cabeça do mexicano.

Papéis invertidos. Marcou o Braga, os ingleses carregaram, marcaram os britânicos e os “Guerreiros do Minho” fizeram jus ao nome. Pelo menos, por breves instantes. Até Adama Traoré, o outrora franzino jogador com passagem pelo Barcelona e que hoje é um autêntico “carro de assalto” mostrou a fibra de que é feito. Com um ar pesado e musculado, do lado direito, meteu “duas abaixo”, acelerou, chutou cruzado, uma bola em que Jota, por pouco, não desviou para as redes bracarenses.