O Chelsea proibiu para sempre a entrada no seu estádio, Stamford Bridge, do adepto que proferiu insultos racistas contra o atacante sul-coreano Son Heung-min, do Tottenham, no jogo entre as duas equipas no último domingo, disputado na casa dos 'Blues'.

"Após o nosso comunicado desta semana sobre os insultos racistas durante o jogo contra o Tottenham no domingo passado, o Chelsea Football Club confirma que identificou e baniu" o adepto, informou o clube no Twitter.

No ano passado, o Chelsea lançou a campanha "Não ao ódio", contra qualquer forma de racismo, intolerância religiosa e discriminação no futebol.