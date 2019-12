A CCTV substituiu na sua programação o jogo entre o Arsenal e o Manchester City pela transmissão da partida entre Tottenham e Wolverhampton.

A causa para esta mudança está nas declarações de Mesut Ozil. O jogador, alemão de origem turca, condenou na passada sexta-feira a suposta repressão da China contra a minoria muçulmana na região oeste do país, criticando também os países muçulmanos por não denunciarem os abusos.

"Alcorões estão a ser queimados... Há mesquitas destruídas... Escolas islâmicas proibidas... Intelectuais religiosos assassinados um após o outro... Irmãos enviados à força para campos", denunciou o jogador no Twitter e Instagram. "Os muçulmanos continuam calados. A voz deles não é ouvida", acrescenta o texto, acompanhado da bandeira do que os separatistas uigures chamam de Turquestão Oriental.

Segundo a BBC, o jornal chinês (de língua inglesa) Global Times acusou Ozil de fazer comentários "falsos" e de "desapontar" as autoridades futebolísticas e a Associação Chinesa de Futebol considerou as declarações "inaceitáveis" e que "magoaram os sentimentos" dos fãs chineses.

No rescaldo destas publicações, o clube onde joga Ozil, o Arsenal, distanciou-se do ato do seu jogador, recordando tratar-se de uma organização "apolítica".

O basquetebol norte-americano também sofreu recentemente represálias da televisão chinesa, após o apoio do presidente dos Houston Rockets, Daryl Morey, aos manifestantes pró-democracia de Hong Kong, o que levou a tensões diplomáticas entre os dois países.