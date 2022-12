No Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, o Feirense chegou à vantagem com um golo de Jardel (07 minutos), com o Santa Clara a conseguir a reviravolta antes do intervalo, marcando por Ricardinho (19) e Rildo Filho (45), de grande penalidade.

O Feirense chegou ao empate por intermédio de João Oliveira (55) e ainda passou para a frente do marcador com um golo de Jorge Teixeira, aos 58 minutos, mas Boateng voltou a empatar para a equipa açoriana, aos 81 minutos. A vitória do Feirense acabou por sair dos pés de André Rodrigues, aos 89 minutos

Com o triunfo, o Feirense isola-se no segundo lugar do Grupo G, com cinco pontos, enquanto o Santa Clara se mantém no último lugar, com um ponto.

O Feirense adiantou-se cedo no marcador e na sequência de um contra-ataque, após uma iniciativa individual de João Oliveira, que serviu Jardel à entrada da pequena área, com o avançado brasileiro a ‘encostar’ para o primeiro golo, aos 07 minutos.

O Santa Clara respondeu, também em contra-ataque, num lance que parecia controlado por Igor, mas o guarda-redes do Feirense deixou escapar a bola para Ricardinho, que restabeleceu a igualdade aos 19 minutos.

A equipa de Rui Ferreira esteve perto de voltar para a frente do marcador, mas o poste evitou o golo do Feirense após um cabeceamento de Sidney Lima, aos 30 minutos.

Contudo, seria o Santa Clara a fechar a primeira parte com um golo, quando Rildo Filho converteu uma grande penalidade, que castigou derrube de Washington sobre Matheus Araujo, aos 45 minutos.

Num jogo de parada e resposta, o Feirense acabou por empatar o jogo no início da segunda parte, com João Oliveira a aproveitar um ressalto à entrada da pequena área e a rematar com eficácia, aos 55 minutos.

Pouco depois, Fábio Espinho rematou para uma defesa incompleta de Ricardo Fernandes, com Jorge Teixeira a desviar a bola para o fundo da baliza na recarga, aos 58 minutos, consumando a reviravolta no marcador para o Feirense.

O Santa Clara respondeu ao golo do Feirense e restabeleceu o empate aos 81 minutos, com Boateng a aproveitar um erro do guarda-redes Igor, que deixou escapar a bola das mãos após um cruzamento para a área.

Perto do fim do jogo, o Feirense acabou por chegar à vitória com um golo de André Rodrigues, que surgiu nas costas da defesa do Santa Clara para rematar com eficácia, aos 89 minutos.

O Santa Clara ficou reduzido a dez unidades em período de compensação, após a expulsão de Allano Lima (90+3).