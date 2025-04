Diante da campeã mundial em título, Portugal viu-se a perder aos 25 minutos, com um golo de Patri, ainda igualou dois minutos depois, por Catarina Amado, mas, a partir daí, a Espanha tomou conta do jogo e somou mais dois golos, por Aleixandri, aos 40, e Esther González, aos 89, tendo as lusas ainda chegado a reduzir para 3-2, com um tento de Carole Costa, aos 56, de grande penalidade.

Esta foi a primeira derrota da equipa portuguesa na presente edição da Liga das Nações, depois de um empate (1-1) com a Inglaterra e uma vitória (1-0) com a Bélgica, tendo caído para o terceiro lugar, com quatro pontos.