Apesar desta penalização, é de recordar que a Red Bull tem sido o alvo a abater. A equipa austríaca, com a vitória na Hungria, conquistou a 12.ª corrida consecutiva, e fez história. Espera-se que a equipa continue em forma, principalmente pelas características do seu carro que se adaptam bem a Spa, mas para este fim de semana ambos os pilotos da Red Bull Racing penalizam em cinco lugares, com a equipa a utilizar o quinto elemento do invólucro e dos mecanismos da caixa de velocidades. Até agora, a pior posição na grelha de Verstappen foi o 15.º lugar na grelha de partida da Arábia Saudita e mesmo assim alcançou a segunda posição na corrida.

Alguém faz frente à Red Bull Racing?

O pelotão que luta para chegar 'aos altos' da Red Bull Racing tem sido o falatório de 2023. Começamos com a Aston Martin, a melhor posicionada nas primeiras corridas do ano, mas, em Budapeste, o 'prémio' ascensão repentina e inesperada fica com a McLaren. Foram várias as atualização da equipa de Woking, que neste momento culminaram com uma excelente prestação em Budapeste: Lando Norris foi segundo e Oscar Piastri quinto classificado.

Também a Mercedes mostrou alguns sinais de avanços. Lewis Hamilton garantiu a pole position na Hungria, festejando como se fosse a sua primeira. Em ritmo de corrida ainda não estão suficientemente rápidos, mas a chuva prevista para Spa pode sempre apimentar a corrida.

Alpine, que faites-vous ?

Mais atrás, a Alpine tem sido até agora uma das desilusões da temporada. A equipa francesa, que tem como pilotos Esteban Ocon e Pierre Gasly, precisa urgentemente de um fim de semana sem incidentes. Começou bem a temporada, mas parece que o pódio de Ocon no Mónaco foi o culminar de uma temporada, até agora, desapontante.

Nas notícias desta semana, logo após a única sessão de treinos livres, foi anunciado que o quadro mais alto da equipa, inclusive, o diretor de equipa, o americano Otmar Szafnauer, vai deixar a equipa no final do ano. Uma notícia que saiu para o mundo ao mesmo tempo que saiu para equipa.

Em 2023, a Alpine já viu a McLaren aproximar-se tanto que no final da corrida em Budapeste ambos os pilotos faziam referência à equipa de Woking. Nas últimas rondas, o ritmo não tem feito jus ao resultados conquistados. Na Hungria, o arranque de Zhou Guanyu (Alfa Romeo) não abonou a favor dos pilotos Alpine, com os dois a ficarem de fora.

Para este fim de semana, mais uma vez revisitamos o formato Sprint. Uma hora de treinos, antes de começar o 'modo' Sprint significa que as equipas vão ter de encontrar a afinação para os desafios que este mítica pista traz. Mas, para muitos pilotos, é uma pista que lhes vai muito prazer, pois vai exigir um pouco mais das suas capacidades. Uma volta de qualificação ou uma vitória são muito recompensadores.

O grande prémio da Bélgica é disputado este domingo pelas 14h00.