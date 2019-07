Em competição no escalão de elite estava também David Rosa, que terminou na 43.ª posição. A vitória coube ao holandês Mathieu van der Poel, que se impôs em solitário, apesar de uma queda no início.

Mário Costa concluiu a prova a 07.55 minutos de Van der Poel e David Rosa ficou a 10.41 do vencedor.

Hoje, disputou-se também a categoria de sub-23 no Europeu, com Rafael Rita a ser 26.º classificado, a 6.23 minutos do vencedor, o romeno Vlad Dascalu, enquanto João Rocha foi 32.º, a pouco mais de sete minutos do campeão europeu.