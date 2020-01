Chumbita Nunes (lista A), Pedro Gaiveo Luzio (B), Pedro Dias Mendes (C) e Paulo Gomes (D) procuram ocupar o lugar do atual presidente Vítor Hugo Valente, que encabeça a lista E, nas eleições mais concorridas de sempre nos 109 anos de história do clube da I Liga de futebol.

O advogado Chumbita Nunes, presidente do clube entre 2003 e 2006, foi o primeiro a formalizar candidatura e afirma que avançou com o objetivo de mudar o paradigma e impedir que o clube seja falado por razões negativas.

"O Vitória não precisa de mais publicidade de cariz polémico, nem de devassa, nem de continuar na intranquilidade a que temos assistido. Os vitorianos merecem transparência, honestidade, contas certas e grandes vitórias", referiu.

O líder da lista A, de 65 anos de idade, lembrou que o Vitória de Setúbal teve sucesso desportivo aquando da sua passagem pelo clube há 14 anos.

"Fui presidente do Vitória entre 2003 e 2006. Os sócios conhecem o meu trabalho: conquistámos a terceira Taça de Portugal, a supertaça ibérica, classificações tranquilas no campeonato e fomos à UEFA. Irei tentar retomar o caminho traçado de há 14 anos, até porque não acabei a obra que tinha proposto quando fui eleito presidente pela primeira vez", disse, apontando à "construção de um centro de estágio e renovação do estádio do Bonfim".

A lista B é encabeçada por Pedro Gaiveo Luzio, ex-vice-presidente da direção, que se demitiu do cargo há um ano por discordar da gestão seguida por Vítor Hugo Valente.

"Nunca me identifiquei com a gestão e queria fazer as coisas de outra forma. Saí e fui tendo cada vez mais apoio dos sócios que me iam dizendo que tinha de ser eu a avançar. Estive no clube 14 meses e vi que não é o papão que se pensava. Se as coisas forem bem feitas, conseguimos tirar o Vitória do buraco em que está", disse.