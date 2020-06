Em declarações à agência Lusa, o experiente técnico, de 67 anos, lembrou que as equipas da metade superior da tabela “tiveram melhores condições” para se prepararem para o regresso, após a paragem competitiva de 12 semanas, mas admitiu que o aumento do número de alterações permitidas “pode ajudar a prevenir” situações de lesão.

“Quem tem plantéis com mais e melhores jogadores fica em vantagem. Logo aí, a verdade desportiva não é defendida. Mas, por outro lado, há a questão da saúde dos atletas, que é importante defender”, analisou o técnico, atualmente ao serviço do Cova da Piedade, da II Liga.

Para o ‘Luvas Pretas’, a condição física e a fluidez de jogo que as equipas irão apresentar no regresso à competição é “uma grande incógnita”, mas assegura que haverá “diferenças entre as equipas”, precisamente porque “nem todas terão tido as mesmas condições” para preparar o regresso.

“Houve pouco tempo para se prepararem para os próximos dois meses com jogos atrás de jogos. Tenho muitos anos de treinador e não me atrevo, neste momento, a prever o que pode acontecer em termos físicos e de lesões. Não me parece que tenha sido a preparação certa, mas falta a bola rolar e ver o que vai dar”, referiu o técnico.