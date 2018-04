"Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença". Esta é uma das promessas que muitos noivos fazem quando se casam. Menos na "doença" clubística, no caso dos humoristas Joana Marques e Daniel Leitão: juntos no amor, mas separados pela paixão por dragões e águias, respetivamente. São eles os comentadores de serviço no Clássico deste domingo, no SAPO 24.

Unidos na vida, mas separados pela clubite. Será este o lema do casal de humoristas Joana Marques e Daniel Leitão que neste domingo - ela pelo FC Porto, ele pelo SL Benfica - irá comentar aquele que para muitos será o jogo do título, no SAPO24. Tal como na primeira volta, o humor estará presente num Clássico que pode ser decisivo para a atribuição do título de campeão nacional, porque "Clássico é Clássico, e vice-versa". Domingo, 18h, ligue-se ao SAPO24 e acompanhe todas as incidências da partida. Partilhar