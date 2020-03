Segundo a informação divulgada pelo organismo que regula o futebol profissional português, o jogo grande da 32.ª jornada vai disputar-se a um sábado, no Estádio do Dragão, no Porto.

Na corrida ao título, na qual o FC Porto tem um ponto de vantagem sobre o Benfica, os ‘dragões’ jogam por quatro vezes antes das ‘águias’, enquanto estas o fazem por três vezes.

O calendário hoje revelado estipula ainda que a 30.ª das 34 jornadas da I Liga vai realizar-se a meio da semana, de 21 a 23 de abril, entre terça e quinta-feira.

Este calendário surge quando a nível internacional estão a ser canceladas e a adiadas várias provas desportivas, bem como algumas interrompidas, face ao surto de Covid-19.