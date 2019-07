Portimão abre-se à vela oceânica

No início de setembro, depois de iniciarem a regata planetária nas docas de St. Katharine, em Londres, a frota constituída pelos 11 barcos percorre 1200 milhas náuticas (mais de 2 mil km) através do Canal da Mancha, atravessam o Golfo da Biscaia, descem a costa de Portugal, até à marina de Portimão, Algarve.

A Cidade Europeia do Desporto 2019, porto seguro tanto para o Mediterrâneo como para o Atlântico, Portimão recebe a primeira escala da Clipper Race 2019-20. “Depois de meses de treino e preparação, as nossas tripulações da Clipper Race saem de Londres e vão ter uma etapa rápida e emocionante até Portimão, a melhor forma de começar a uma regata de volta ao mundo”, sublinhou Sir Robin Knox-Johnston, fundador e presidente da Clipper Race.

“Depois de receber alguns dos circuitos náuticos mais importantes do mundo, como TP52 e WMRT, é altura de Portimão olhar para a vela oceânica e a Clipper Round the World Race é a competição certa, não só pela sua dimensão global, mas também por nos recordar as viagens épicas dos navegadores portugueses, a maioria deles, também pessoas comuns lideradas por velejadores profissionais”, acrescentou Marina Correia, diretora-geral da Portimão Marina.

A 15 de setembro a frota zarpa para Punta del Este, no Uruguai, a primeira de seis travessias oceânicas — 5200 milhas (9600 km) que ligam o Hemisfério Norte ao Hemisfério Sul. As duas escalas em Portugal e no Uruguai compõem a etapa de abertura de 6400 milhas (quase 12 mil km) e a primeira das oito etapas globais. Do Uruguai, a frota segue pelo Atlântico Sul até a Cidade do Cabo, na África do Sul. Seguem pelos mares do sul até Fremantle, na Austrália Ocidental, passam pelas Whitsundays, na Austrália Oriental, regressam ao Hemisfério Norte, rumo à China, para o merecido descanso em Qingdao, via Sanya e Zhuhai. Da China percorrem o Pacífico até à costa Oeste dos Estados Unidos da América, fazem o costa-a-costa através do Canal do Panamá e da costa Este dos EUA aventuram-se na travessia do Atlântico até atracarem, de vez, no Reino Unido no verão de 2020.