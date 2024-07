Numa nota, o presidente do CAC revelou que a ordem de despejo por parte do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol deve-se ao facto de a Câmara Municipal de Lisboa (CML) “nunca mais” ter mantido “qualquer contacto” com a estrutura sindical desde o começo da época desportiva 2023/2024, “apesar dos vários e-mails enviados pelo sindicato e pelo próprio clube" e de "várias tentativas através de outras formas de comunicação”, que não foram respondidas.

O clube ocupa as instalações do Sindicato, em Odivelas, ao abrigo de um protocolo com a CML, após ter sido retirado do complexo que ocupava no Bairro Padre Cruz, em Carnide, Lisboa, que foi destruído para que os terrenos fossem integrados no projeto de uma Feira Popular de Lisboa, previsto pelo anterior executivo lisboeta, de Fernando Medina, mas que o atual executivo camarário abandonou.

Para que os terrenos fossem incluídos no projeto da Feira Popular, a CML comprometeu-se a construir o Complexo Desportivo Municipal de Carnide, onde o CAC poderia desenvolver a sua atividade de formação, mas que também nunca foi construído.

“Com a falta de resposta da Câmara Municipal de Lisboa, especialmente do seu presidente, engenheiro Carlos Moedas, e do vereador doutor Ângelo Pereira, vimos mostrar a nossa preocupação perante esta situação. Esta situação foi criada pela CML, que tem vindo, ao longo destes últimos anos, com mentiras e promessas, chutando com a barriga para a frente”, afirmou o responsável pelo clube, destacando que “até ao momento” não existe solução à vista, “sem ser o atual espaço”.

António Roque sublinhou que o CAC “tomará as posições que achar que deve tomar em defesa do clube” e lembrou que a instituição tem cerca de 400 atletas, entre eles em desporto adaptado, além de funcionários que dependem do seu vencimento, incluindo um funcionário que vive nas instalações e que não tem outro local para viver.

O CAC é um histórico clube de formação, com 50 anos, que organiza há 40 anos o mais antigo torneio de futebol infantil do país, e por onde começaram na sua formação alguns jogadores que chegaram à seleção nacional, como Rui Águas, Beto, Miguel Veloso e Ruben Amorim.