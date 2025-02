Numa publicação no Facebook, o Clube de Rugby São Miguel explica que houve um assalto às suas instalações na terça-feira e que os assaltantes levaram "computadores e telemóvel de trabalho", um "cofre com dinheiro" e uma "máquina fotográfica e de filmar".

Contudo, outras coisas poderão ter sido levadas, que só serão identificadas "depois da perícia policial ao local".

"Numa semana histórica, em que as nossas equipas seniores de Rugby feminino e masculino disputam pela 1.ª vez a meia-final da Taça de Portugal, sofremos este revés doloroso", escreve o clube.

"Dói, dói muito. Não somos um clube rico. Custa ainda mais porque tudo o que temos foi conquistado com muito suor por muitas pessoas", é ainda apontado.

Fundado em 1970 no Bairro de São Miguel, em Alvalade, o clube "é considerado uma das melhores escolas de formação do rugby português. As equipas sénior masculina e feminina disputam a Divisão de Honra, principal escalão de competição".