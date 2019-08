Numa carta, divulgada na terça-feira pelo jornal Corriere de la Serra, o COI lembra ao Comité Olímpico Italiano (CONI) lembra que “pertencer ao movimento olímpico exige estar em conformidade com a carta olímpica”.

Em causa está um artigo do projeto-lei que propõe que o CONI possa ser “reorganizado por decisões unilaterais do governo”.

O COI lembra que a Carta Olímpica autoriza o seu Conselho Executivo a tomar as decisões apropriadas, incluindo a suspensão, “para a proteção do movimento olímpico no país de um estado membro”.

Este aviso surge menos de dois meses depois da escolha da candidatura Milão/Cortina d’Ampezzo para a organização dos Jogos Olímpicos de Inverno2026.