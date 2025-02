Foi quase no final de 2024 que a TAP decidiu abrir mais um curso para pilotos de aviação comercial e há duas razões para esta decisão: a reforma de dezenas de comandantes está aí à porta, mas também a chegada de novas aeronaves.

Segundo o que SAPO24 apurou, foram mais de 900 as pessoas que se candidataram a este último concurso (também em 2023 a companhia aérea portuguesa tinha lançado um outro), sendo que a TAP não revelou o número oficial de vagas a ocupar.

Atualmente a TAP tem pouco mais de 1200 comandantes, tendo perdido cerca de 200 após a pandemia, a grande maioria para a reforma. Atualmente, sabe o SAPO24, algumas dezenas estão também preparados para encerrar a sua carreira, daí que a TAP tenha aberto novo concurso.

A necessidade empregar mais pilotos não é nova e o próprio sindicato já o tinha pedido. No início de 2024, por exemplo, a SPAC salientava a necessidade da companhia aérea nacional necessitar de "pelo menos 80 pilotos", de forma a não ter de cancelar voos.

O concurso foi então muito concorrido e, apesar de não se saber quantos serão escolhidos, a verdade é que se perspetiva a entrada de muitas dezenas de pilotos. Resultado de haver pilotos em idade de reforma, mas também pelo facto da companhia estar à espera de cerca de 40 aviões para compor a atual frota.

Alguns dos quais servirão para substituir aparelhos mais antigos, mas a ideia é mesmo reforçar a frota. A necessidade vê-se, por exemplo, com as rotas para o Brasil. Neste momento este país representa 30% do faturamento da empresa portuguesa e em 2024 a companhia teve de colocar um travão nas viagens, tudo porque não tinha mais aparelhos.

A reestruturação financeira da empresa não possibilitava a compra de novas aeronaves, algo que será já possível a partir de 2025. E sabe o SAPO24 que está previsto comprar cerca de 40 aviões até 2028, fruto de contratos já assinados anteriormente e outros que poderão ser feito num futuro próximo.

E com a chegada de novos aviões, a TAP terá também de recrutar mais funcionários, não só pilotos, dado que cada avião precisa de uma tripulação de 20 pessoas. Passos que a companhia aérea quer tomar para continuar a ser uma referência além-fronteiras, como comprova o título de companhia mais segura da Europa.

O SAPO24 contactou a TAP para comentar estas informações, mas até à hora da publicação da notícia não foi dada qualquer resposta.

Um "investimento de outro mundo"

Foram mais de 900 aqueles que se candidataram a pilotos da TAP. Uma grande afluência na tentativa de chegar ao seu "lugar de sonho". Sonho esse que antes de ser cumprido já fez com que fossem gastos muitos milhares de euros. Afinal quanto custa um curso de piloto?

"Por norma, só o curso em sim, anda à volta de 70 mil euros, mas a verdade é que não podemos tirar apenas o curso e ficar à espera de uma colocação. Isso dificilmente acontece porque as companhias procuram especificidades em cada piloto que querem contratar. Eu, por exemplo, tirei especializações type rating para um determinado avião comercial, pois há companhias com esse tipo de type rating para a sua frota. Resumidamente, gastei cerca de 100 mil euros para conseguir um lugar num avião", diz ao SAPO24 Ricardo Domingues, piloto na Southwest Airlines.

O sonho de ser piloto, por norma, surge muito cedo. Uns, contudo, não conseguem tirá-lo, sobretudo dadas as muitas despesas. E dos que conseguem, a maioria fica com "dívidas por pagar".

"No meu caso tive de fazer alguns empréstimos bancários, mas não só. Este era o meu sonho, desde criança, e a minha família fez todos os possíveis para que eu conseguisse. Do que conheço da maioria dos meus colegas, também foi assim, empréstimos atrás de empréstimos, porque é um investimento de outro mundo. Eu posso dizer que devo dinheiro a quase toda a família, mas acredito que em breve vou conseguir pagar tudo", diz o piloto de 29 anos, que não esconde as verbas que ganha.

"No meu caso não são verbas fixas, depende dos voos e das alturas dos anos. Entre novembro e março tenho um ordenado base na ordem dos 4000 euros, que depois sobe para 6000 entre abril e outubro", completa o piloto.

Vencimentos podem ultrapassar 200 mil euros anuais

Durante alguns anos, os pilotos foram negociando melhorias financeiras nos seus salários, sendo que o último acordo fechado com os respetivos sindicatos remonta ao final de 2023. Atualmente, um piloto poderá ganhar mais de 200 mil euros brutos por ano.

Este vencimento, na ordem dos 230 mil euros, para os mais experientes e com mais horas de voo, sendo que aqueles que começam a carreira ganham mais de 88 mil euros por ano.

Os salários base são mais baixos, mas acrescem algumas regalias:

Vencimento de senioridade: 800 a 40300;

Vencimento de exercício: 1000 a 53500;

Subsídio de aterragem: 13000 a 16000;

Ajuda de custo complementar e retribuição especial: 19400 a 26100.

Entre outras regalias negociadas pelos sindicatos está ainda a possibilidade destes poderem ganhar ainda mais com pagamentos adicionais para voos extra, sendo que os pilotos da TAP poderão ainda ter direito a até 42 dias de férias pagas por ano.