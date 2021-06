Na quinta-feira de manhã, os bilhetes para o Portugal - Bélgica, um dos encontros dos oitavos-de-final desta edição do Campeonato da Europa, já estavam esgotados. Todas as possibilidades de ir assistir ao jogo a Sevilha dependem do mercado negro onde bilhetes de 50 euros custam 500. Adeptos de cada um dos países que vão disputar o encontro só tiveram direito a 2.500 bilhetes.

BERNADETT SZABO / POOL / AFP