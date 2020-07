O resultado animador na estreia de Nélson Veríssimo, sucessor provisório do treinador Bruno Lage, foi conquistado na primeira parte e com o golo inaugural a pertencer a André Almeida, aos 13 minutos. Pizzi, aos 31, e Gabriel, aos 42, fizeram os outros dois, tendo Gustavo Dulanto, aos 64, feito o tento de ‘honra’ do Boavista.

Com este triunfo, o Benfica soma agora 67 pontos, menos três que o líder FC Porto, que defronta no domingo o Belenenses SAD, às 21:30 horas, enquanto o Boavista continua com os 38 pontos com que entrou para esta ronda.

Na estreia no comando técnico do Benfica, após a saída de Bruno Lage, na sequência de derrota por 2-0 com o Marítimo, Nélson Veríssimo chamou para a titularidade o central Rúben Dias, o médio Gabriel e o avançado Severovic, deixando no banco de suplentes, em relação ao encontro com os insulares, Ferro, Samaris e Carlos Vinicius.

Do lado do Boavista registaram-se também três alterações: Fabiano cedeu o lugar a Ricardo Costa no eixo defensivo, Gustavo Dulanto ‘saltou’ do banco de suplentes e rendeu Lucas, que se terá lesionado no aquecimento, e Obiora assumiu a titularidade no meio-campo, fruto do castigo de Ackah.