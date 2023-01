Comédia, Space Jam e NBA 2K3 (com Luís Franco-Bastos)

No episódio desta terça-feira, João Dinis e Ricardo Brito Reis receberam no estúdio o humorista Luís Franco-Bastos para falar (com muitos pi's) obviamente sobre basquetebol, mas também de outros temas que foram da comédia ao filme "Space Jam", passando pelo seu novo espetáculo "Diogo" e até uma época frustrada no videojogo NBA 2K3 para a PlayStation 2.

