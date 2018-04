Durante esta semana 25 jovens participam, na Serra da Estrela, no primeiro Campo Olímpico realizado em Portugal, com o objetivo de experimentarem modalidades de inverno e de ficarem a conhecer os valores olímpicos.

O programa promovido pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), que começou hoje e se prolonga até sábado, conta com participantes de todo o país entre os 12 e os 16 anos, que vão experimentar esqui e snowboard, mas também ter atividades que lhes permitam conhecer melhor a fauna e a flora da Serra da Estrela.

Pedro Farromba, membro da Comissão Executiva do COP e presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, explica que os jovens foram selecionados através de um concurso nacional, em que tinham de participar com uma frase, e a escolha não teve em conta as competências desportivas.

“A ideia é que os miúdos não tenham contacto com as modalidades, para as aprenderem durante o campo de férias. É um primeiro contacto que vão ter e esperamos despertar-lhes o bichinho por estes desportos”, salienta o dirigente, em declarações à agência Lusa.

Na quarta-feira os 25 jovens vão estar com alguns atletas olímpicos, como Susana Feitor, João Silva e Joaquim Videira, para lhes serem transmitidos os “valores olímpicos”.

“Eles vão ter conversas com atletas olímpicos, para lhes explicar como é feita a preparação, tudo o que envolve os Jogos Olímpicos. Queremos que lhes sejam passados os valores olímpicos. A partilha, a amizade, a superação dos desafios, como se trabalha para atingir os objetivos”, acrescenta Pedro Farromba, que informa estar previsto para o verão um segundo Campo Olímpico, também na Serra da Estrela.

José Manuel Constantino, presidente do COP, sublinha, em comunicado, que esta é a implementação, em Portugal, de uma parceria que o patrocinador do evento, a Bridgestone, tem com o Comité Olímpico Internacional.

“Estamos entusiasmados com esta iniciativa, que ajudará a transmitir as mensagens e a cultura olímpica aos jovens portugueses que frequentarem os campos de férias. Este é o primeiro que organizamos, mas estamos certos de que esta será uma iniciativa com mais edições, a começar desde logo pela segunda, que acontecerá ainda este ano, dedicada essencialmente às modalidades olímpicas de verão”, acentua.

O Campo Olímpico de Portugal conta ainda com a parceria da Pousada da Juventude da Serra da Estrela, onde os jovens ficam alojados toda a semana.