As competições portuguesas de futebol vão adotar a 'regra do capitão', em que haverá limites à interação dos jogadores com o árbitro do jogo, numa situação quase restrita aos capitães, anunciou hoje a federação (FPF).

“Caso o capitão de equipa seja o guarda-redes, deve ser nomeado um jogador de campo para dirigir-se ao árbitro no decorrer dos jogos”, referiu a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no âmbito da iniciativa do Conselho de Arbitragem (CA). O CA vai aplicar esta regra em Portugal já a partir da próxima época (2024/2025), à semelhança do que também foi decidido em outros campeonatos nacionais na Europa, nomeadamente na Bélgica e Alemanha. “Trata-se de uma medida testada no recente Campeonato da Europa, segundo a qual apenas o capitão de equipa poderá dirigir-se ao árbitro da partida”, lembrou a FPF na nota publicada na sua página oficial.