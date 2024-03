“Depois dos cinco primeiros classificados, é a equipa com mais golos na prova. Desde a última vez que os defrontámos, já se passaram 12 jogos e fizeram sempre golos. É certo que nem sempre tiveram resultados tão positivos, mas jogam de forma positiva e a olhar para a baliza adversária. Há que estar atentos a isso e concentrarmo-nos, sobretudo, na nossa equipa para não termos dissabores”, disse o técnico, em conferência de imprensa.

Depois da paragem da I Liga para os compromissos das seleções nacionais, o FC Porto volta à ação com o quarto duelo da época frente ao Estoril Praia, que chegou a triunfar na primeira volta da I Liga (1-0, no Porto) e na segunda ronda do Grupo D da Taça da Liga (3-1, na Amoreira), mas foi goleado em casa pelos ‘dragões’ nos oitavos de final da Taça de Portugal (0-4).

“Quando há três jogos por semana, o tempo [de preparação] é pouco, mas existe grande conhecimento e o trabalho desenrola-se dentro e fora do campo, com imagens, vídeos e análise dos adversários. Não estamos a pensar muito nas ausências [dos jogadores que estiveram cedidos às seleções] ou nesse pouco tempo. Não vai ser por isso que vamos arranjar alguma desculpa para não sair com um resultado positivo da Amoreira”, vincou.

O conjunto de Sérgio Conceição tenta lograr pela primeira vez uma sequência de quatro vitórias na prova, numa altura em que segue na terceira posição, a sete pontos do líder isolado Sporting, que tem menos uma partida, e a seis do Benfica, segundo classificado.

“Não dependemos de nós. Temos de fazer o nosso trabalho, que é ganhar este jogo no Estoril e, depois, os outros sete que faltam no campeonato. Não adianta começar a fazer qualquer tipo de futurologia, porque, na minha opinião, isso só nos prejudica”, observou.

Dando ênfase às recentes estreias dos avançados Francisco Conceição e Galeno pelas seleções principais de Portugal e Brasil, respetivamente, o treinador do FC Porto avaliou com felicidade a subida da cotação de mercado de Diogo Costa, que, de acordo com o portal especializado Transfermarkt, passou a ser o guarda-redes mais valioso do mundo.

“Mesmo que não tivesse sido publicado esse dado, ele vai ser sempre um guarda-redes valioso. É reflexo do trabalho, do mérito, do talento e da qualidade que tem, mas só isso não chega. Um pormenor que faz toda a diferença é a disposição que eles têm todos os dias para aprenderem. Essa humildade de espírito é fantástica e ajuda a torná-los mais fortes. Muitas vezes, pensamos que isso é sinónimo de fragilidade, mas não é”, reiterou.

Sérgio Conceição destacou ainda a progressão do avançado brasileiro Evanilson, melhor marcador do FC Porto esta época, com 22 golos em 34 partidas, que precisou de tempo para cimentar “outro tipo de movimentações e de ações no ataque, e ser mais completo”.

O treinador foi questionado com insistência acerca das recentes acusações de alegadas agressões e insultos ao autarca de Cartaya num torneio de futebol jovem naquela cidade espanhola e sobre a campanha eleitoral em curso no FC Porto, mas ‘fintou’ esses temas.

“Não podemos trabalhar em cima de situações que podem distrair a equipa. Obviamente, sendo um ano de eleições, mexe sempre, principalmente fora [do plantel]. O meu papel é concentrar a equipa ao máximo no trabalho e ganhar jogos”, sintetizou Sérgio Conceição, que continua privado de Marcano e Zaidu, ambos a recuperar de lesões prolongadas.

O FC Porto, terceiro classificado, com 58 pontos, recebe o Estoril Praia, 14.º, com 25, no sábado, às 18:00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em encontro da 27.ª jornada da I Liga, sob arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.